В Москве грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке

Мальтийская болонка потеряла часть уха во время груминга в московском салоне
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Мальтийская болонка лишилась части уха во время груминга в столичном салоне. Об этом SHOT рассказала хозяйка пострадавшей собаки.

Москвичка привела своего питомца в салон «Собака-барабака» и заплатила за стрижку Фиби 3,5 тыс. рублей. Потом женщина услышала, как ее собака громко скулит во время процедуры, которая затянулась.

Спустя почти четыре часа клиентке отдали окровавленную собаку и не стали брать деньги за услугу. Грумер залепил Фиби ухо глиной и пояснил, что проткнул сосуд и долго не мог остановить кровь.

Уже дома женщина обнаружила, что у ее собаки отсутствует часть уха. Она планирует привлечь груминг-салон к ответственности. В организации не стали комментировать инцидент.

Ранее хозяйка пуделя обвинила груминг-салон в Петербурге в издевательствах над животным.

