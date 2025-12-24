На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт предрек полную блокировку WhatsApp в ближайшее время

Киберэксперт Раевский: WhatsApp в России скоро будет полностью заблокирован
Tatiana Diuvbanova/Shutterstock/FOTODOM

Мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена) в ближайшее время будет полностью заблокирован на территории России. Такое предположение в интервью aif.ru высказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

«Он в последнее время и так работал очень плохо, медленно. <...> Видимо, это был такой период, чтобы как раз-таки пользователи этого мессенджера приняли ситуацию, свыклись и какую-то искали замену», — сказал специалист.

Кроме того, сигналы о блокировке приложения посылают различные официальные лица, добавил он.

22 декабря в Роскомнадзоре сообщили, что WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. В ведомстве напомнили, что в случае сохранения нарушений ограничения в отношении мессенджера будут усиливаться, а при невыполнении требований сервис может быть полностью заблокирован.

Ранее в Госдуме рассказали о мошеннических чатах в месенджерах.

