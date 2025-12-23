На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали о мошеннических чатах в месенджерах

Депутат Боярский: мошенники создают фейковые чаты в WhatsApp и Telegram
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Аферисты создают фейковые чаты в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, передает ТАСС.

«Несмотря на деградацию звонков в WhatsApp и Telegram, мошенники теперь создают там чаты. И чаты, которые маскируются под чаты предприятий, жилых домов и так далее. Там схема такая: вы заходите, вас добавляют в этот чат, вы там видите знакомых людей. Потому что мошенники про вас знают немало, они готовятся к этой атаке», — сказал он.

Депутат предупредил, что в таком чате могут просить коды подтверждения или другие данные. Боярский попросил россиян сохранять бдительность, когда их добавляют в различные чаты.

До этого в Москве полицейские задержали пособницу телефонных мошенников, которая помогла украсть у пенсионерки почти 45 млн рублей. 67-летняя москвичка почти месяц общалась по телефону с неизвестными. Аферисты запугали пенсионерку уголовным преследованием за финансирование преступлений. Они убедили пожилую женщину передать деньги курьеру для зачисления на якобы безопасный счет.

Ранее россиянка отправила аферистам 8,5 млн рублей, несмотря на вмешательство полиции.

