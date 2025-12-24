На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Кабардино-Балкарии рассказал, как выполняет обещание похудеть

Коков рассказал, что в рамках борьбы с лишним весом ходит 40–45 минут по утрам
Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в ходе прямой линии с жителями региона рассказал, что старается по утрам ходить пешком по 40–45 минут, чтобы выполнить обещание бороться с лишним весом. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что обязательно исполнит данное обещание.

«Стараемся сейчас <...> 40–45 минут лишних утром тратить для того, чтобы немного походить», — сказал Коков.

27 ноября глава Кабардино-Балкарии провел заседание Межведомственного координационного совета по вопросам укрепления общественного здоровья. На нем рассматривались вопросы создания в республике многоуровневой системы медицинской профилактики. Кадры со встречи руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале.

В ходе мероприятия Коков пообещал в течение всего следующего года бороться с избыточным весом. Он отметил, что собирается на личном примере показать гражданам приверженность здоровому образу жизни. Также глава региона призвал других участников заседания взять на себя обязательства как минимум поработать со своими коллективами.

Ранее россиянам дали советы, как не набрать вес зимой.

