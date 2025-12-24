На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, какая еда дает, а не отнимает энергию

Бренд-шеф Тигин: в рационе должно быть достаточно качественного белка
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Постоянная усталость и упадок сил — распространенные симптомы у жителей мегаполисов. Часто их причиной считают стресс и недостаток сна, однако ключевым фактором может быть питание. Как отметил в беседе с РИАМО бренд-шеф производства «1-й Кулинарный» и бренда AlphaChef Сергей Тигин, рацион способен как давать энергию, так и отнимать ее.

Эксперт рекомендует для борьбы с усталостью делать выбор в пользу цельных продуктов. Чем ниже степень их обработки, тем больше сохраняется природных нутриентов и тем меньше организму приходится тратить энергию на переработку добавок, таких как стабилизаторы, искусственные ароматизаторы и усилители вкуса.

Не менее важно, по словам Тигина, обеспечивать организм качественным белком, который служит основой для синтеза нейромедиаторов и восстановления клеток. Также следует уделять внимание продуктам, сохранившим живые ферменты и витамины.

Профессор анатомии Бристольского университета Мишель Спир до этого рассказала, почему после еды всегда «остается место» для десерта.

Мягкая и сладкая пища практически не требует механического переваривания, поэтому даже после сытного обеда она легко помещается в желудке. Кроме того, сахар активирует мезолимбическую дофаминовую систему мозга, усиливая мотивацию к еде и временно ослабляя сигналы о насыщении, объяснила специалист.

Ранее психолог предупредила об опасности стремления к правильному питанию.

