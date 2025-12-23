Россиянам объяснили, что нужно делать при плохом отоплении квартиры

Если квартира отапливается плохо, то есть вероятность нарушения нормативов температуры. В этом случае жилец имеет право на перерасчет оплаты за услугу и компенсацию, сообщила RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

В первую очередь специалист посоветовала зафиксировать температуру в доме, обратившись с письменной заявкой в УК – ее сотрудники должны провести измерение и составить акт. Если же в ответ на заявку УК не принимает никаких действий, то можно обратиться в частную организацию, которая проведет измерение платно.

«В жилых комнатах температура должна составлять не менее +18 °C, в угловых комнатах — +20 °C», — пояснила Георгиева, подчеркнув, что измерение должно проводиться при плотно закрытых окнах.

С полученными результатами жильцу следует обратиться в жилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру, составив жалобу в свободной форме. В ней важно указать адрес, а также допущенные нарушения. Если данные подтвердятся, то УК обязана будет пересчитать оплату услуги, а также должна будет заплатить штраф за бездействие, отметила юрист.

«А если человек заболел по причине плохого отопления, он может рассчитывать и на компенсацию этого ущерба», — заключила эксперт.

До этого эксперт в сфере ЖКХ, главный редактор портала «Дом и двор» Павел Степура также отмечал, что штраф за не подготовку к зимнему отопительному сезону или за неустранение проблем для должностных лиц составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Что касается перерасчета, то его требовать можно не во всех случаях – проблема должна быть существенной и иметь четкие причины, отметил специалист. Например, в доме плохо утеплен фасад, то вмешательство специалистов Роспотребнадзора не поможет.

Ранее в Госдуме предложили россиянам установить индивидуальные счетчики на отопление.