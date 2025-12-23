На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, что нужно делать при плохом отоплении квартиры

Юрист Георгиева: если в квартире холодно плату за коммуналку должны пересчитать
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Если квартира отапливается плохо, то есть вероятность нарушения нормативов температуры. В этом случае жилец имеет право на перерасчет оплаты за услугу и компенсацию, сообщила RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

В первую очередь специалист посоветовала зафиксировать температуру в доме, обратившись с письменной заявкой в УК – ее сотрудники должны провести измерение и составить акт. Если же в ответ на заявку УК не принимает никаких действий, то можно обратиться в частную организацию, которая проведет измерение платно.

«В жилых комнатах температура должна составлять не менее +18 °C, в угловых комнатах — +20 °C», — пояснила Георгиева, подчеркнув, что измерение должно проводиться при плотно закрытых окнах.

С полученными результатами жильцу следует обратиться в жилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру, составив жалобу в свободной форме. В ней важно указать адрес, а также допущенные нарушения. Если данные подтвердятся, то УК обязана будет пересчитать оплату услуги, а также должна будет заплатить штраф за бездействие, отметила юрист.

«А если человек заболел по причине плохого отопления, он может рассчитывать и на компенсацию этого ущерба», — заключила эксперт.

До этого эксперт в сфере ЖКХ, главный редактор портала «Дом и двор» Павел Степура также отмечал, что штраф за не подготовку к зимнему отопительному сезону или за неустранение проблем для должностных лиц составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Что касается перерасчета, то его требовать можно не во всех случаях – проблема должна быть существенной и иметь четкие причины, отметил специалист. Например, в доме плохо утеплен фасад, то вмешательство специалистов Роспотребнадзора не поможет.

Ранее в Госдуме предложили россиянам установить индивидуальные счетчики на отопление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами