В Госдуме предложили россиянам установить индивидуальные счетчики на отопление

Депутат ГД Кошелев: индивидуальные системы позволят россиянам регулировать тепло
Мария Девахина/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил россиянам самостоятельно регулировать температуру в квартира с помощью системы регулирования и индивидуальных счетчиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Индивидуальная система регулирования температуры в квартире включает в себя терморегуляторы на батареях для ручной или автоматической настройки температуры, а также современные умные термостаты и системы погодного регулирования, которые автоматически оптимизируют отопление в зависимости от потребностей и внешних погодных условий», – отметил депутат.

Как сообщает агентство, Кошелев выступил с этой инициативой, чтоб исправить те ограничения, которые имеет централизованное отопление. По словам народного избранника, часто происходит так, что в начале от отопительного сезона россиянам приходится мерзнуть из-за отсутствия тепла в батареях. Как и наоборот – когда уличная температура достаточно высокая, но отопительный сезон еще не окончен, батареи создают невыносимые условия для владельцев квартир.

Ранее Кошелев предложил отказаться от единовременного старта отопительного сезона.

