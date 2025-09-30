Эксперт объяснил россиянам, как добиться перерасчета за отопление

По действующим в России нормам СанПиН в стандартных жилых комнатах температура воздуха должна составлять не менее 20-22 градусов тепла. При перетопе – чрезмерном повышении температуры воздуха, установленные правила нарушаются, а значит услуги оказываются в ненадлежащем качестве и жильцы могут потребовать произвести перерасчет, рассказал эксперт в сфере ЖКХ, главный редактор портала «Дом и двор» Павел Степура в эфире Общественной Службы Новостей.

Отметим, до этого депутаты Госдумы одобрили законопроект о введении административной ответственности за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду – об этом газета «Известия» сообщила со ссылкой на документ. Так, штраф за не подготовку к зимнему отопительному сезону или за неустранение проблем для должностных лиц составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Что касается перерасчета, то его требовать можно не во всех случаях – проблема должна быть существенной и иметь четкие причины, отметил специалист.

«Это работает только в тех случаях, когда есть реальная системная проблема, например, в доме плохо утеплен фасад, в доме плохо с межпанельными швами, понятно, если придет туда Роспотребнадзор, даже через две недели, в помещении все равно будет холодно», — пояснил он.

В такой ситуации проблему должны зафиксировать сотрудники Роспотребнадзора, после чего УК должна произвести перерасчет. Причем сегодня за нарушение правил подключения к системам теплоснабжения для юрлиц предусмотрены существенные штрафы – они могут достигать полумиллиона рублей, напомнил эксперт. Наказания действуют и в случаях, если нарушаются правила эксплуатации объектов и охраны тепловых сетей.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отмечала , что российское законодательство предполагает перерасчет для граждан в размере 0,15% стоимости ресурса за каждый час предоставления некачественного ресурса. Так, во время отопительного сезона температура в квартире должна быть не ниже +18°C. Превышать ее можно не больше чем на 4°C, снижать — максимум на 3°C и лишь в ночное время, рассказала депутат.

