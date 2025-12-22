На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Англии семья посадила на самолет умершую бабушку, сказав, что она спит

В Англии семья якобы посадила на самолет умершую бабушку, сказав, что она спит
Shutterstock

В Англии семья якобы посадила на самолет умершую бабушку, сказав, что она спит, пишет Metro.

По словам пассажиров, женщина путешествовала в сопровождении пяти родственников. Очевидцы утверждают, что перед посадкой члены семьи сообщали наземному персоналу, что пожилая пассажирка «просто устала» или «спит». Некоторые пассажиры заявили, что видели женщину без сознания в инвалидной коляске.

Самолет начал руление к взлетно-посадочной полосе, однако был остановлен до взлета после того, как экипажу сообщили о смерти пассажирки. После этого рейс был отменен, а тело женщины снято с борта.

Несколько пассажиров поделились своими впечатлениями в социальных сетях. В частности, Петра Боддингтон заявила, что видела женщину «без сознания в инвалидной коляске» и раскритиковала действия наземных служб. Другая пассажирка, Трейси-Энн Китчинг, также выразила недоумение тем, как ситуация была допущена, при этом отметив профессиональные действия экипажа после инцидента.

Авиакомпания easyJet отвергла обвинения в том, что на борт был допущен уже умерший человек. В официальном заявлении перевозчик сообщил, что женщина была жива на момент посадки и имела действующий медицинский сертификат «пригодности к полету», а также сопровождалась медицинским персоналом во время путешествия.

«Только после посадки клиентке потребовалась медицинская помощь, и, к сожалению, она скончалась. Наши мысли с ее семьей и близкими», — заявили в easyJet, подчеркнув, что безопасность и благополучие пассажиров остаются главным приоритетом компании.

Ранее в США авиакомпания начнет брать дополнительную плату с пассажиров plus-size.

