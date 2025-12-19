Россиянам назвали продукты, которые вредят мозгу

Некоторые продукты могут негативно отразиться на скорости мышления, памяти и здоровье мозга в целом. Об этом kp.ru рассказала известный специалист по питанию, диетолог Зинаида Медведева.

Специалист подчеркнула, что самой вредной для мозга пищей являются сладкие продукты.

«Традиционный эффект от шоколадки или банки сладкой газировки — кратковременный прилив энергии, за которым следует упадок сил. За краткой эйфорией приходит сонливость. А также ухудшение памяти, нарушение когнитивных функций», — объяснила она.

Помимо этого, по словам диетолога, мозгу вредит большое количество продуктов животного происхождения и алкоголь. Насыщенные жиры, которые есть в жирном мясе и сливочном масле, нарушают работу нервной системы. А спиртные напитки сужают сосуды, уменьшая поступление кислорода в мозг.

Для того чтобы защитить мозг эксперт порекомендовала употреблять больше овощей и углеводной пищи, которая богата калием, магнием, натрием и витамином C.

Эксперт в области биохакинга и нутрициологии, автор обучающих курсов по биохимии микроэлементов Максим Обухов до этого рассказал, что в сладких подарках, которые традиционно дарят детям на Новый год, большое количество продуктов с сахаром, вредных для организма. Сделать презент более полезным помогут фруктово-ореховые и протеиновые батончики.

Ранее россиянам назвали продукты, которые ухудшают настроение.