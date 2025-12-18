В Свирске мужчина изрезал возлюбленную ножом на улице

В Иркутской области ищут мужчину, напавшего на девушку с ножом на улице

В Иркутской области полиция разыскивает подозреваемого в нападении на девушку с ножом, спасти раненую не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Нападение произошло 18 декабря. Молодая пара устроила ссору во дворах домов по улице Хасановских боев. В ходе конфликта мужчина нанес 24-летней девушке множество ударов, в том числе колото-резаные ранения, спасти пострадавшую не удалось.

Нападавший после совершения преступления скрылся. Личность подозреваемого установлена, идут оперативно-разыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело. По данным Chita.ru, мужчина был судим за кражу и угон, в момент нападения он был одет в черную куртку с капюшоном, серые штаны и черные ботинки.

До этого в Рязани пьяный мужчина угрожал ножом несовершеннолетней девушке. Пьяный молодой человек пришел в гости к 16-летней знакомой в общежитие. На общей кухне он заявил ей о своих чувствах и потребовал взаимности. Получив отказ, мужчина схватил со стола кухонный нож и стал угрожать подростку расправой, если она не изменит своего решения.

Ранее житель Удмуртии застал бывшую девушку с мужчиной и напал на него с ножом.