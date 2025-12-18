ТРК «Ригамолл» на три дня превратится в «Гигамолл»

ИИ-помощник Сбера Gigachat поможет посетителям ТРК «Ригамолл» подготовиться к Новому году, сообщает пресс-служба банка.

ИИ-помощник будет сопровождать покупателей на всех этапах, беря на себя рутинные задачи.

С 19 по 21 декабря «Ригамолл» изменит название на «Гигамолл». До конца декабря посетители смогут узнать, как GigaChat помогает в шоппинге и в жизни.

Также ИИ-помощник Сбера создаст для посетителей список покупок, подберет подарки, составит меня для праздничного стола, рассчитает бюджет и длину гирлянды на новогоднюю елку.

В Сбере отметили, что в ТРК установят стенд новогоднего GigaChat, на котором можно будет опробовать голосовой режим и новогодние функции ИИ-помощника.