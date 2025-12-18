В Японии 92-летняя женщина выиграла киберспортивный турнир

В Японии 92-летняя Хисако Сакаи стала победительницей киберспортивного турнира по популярному файтингу Tekken 8, продемонстрировав высокий уровень игры и реакции, пишет Siliconera.

Как пишут СМИ, в соревновании приняли участие восемь игроков в возрасте от 73 до 95 лет, которые встречались в формате матчей один на один.

В финале Сакаи обыграла 74-летнего Горо Сугияму. В решающем поединке она выбрала персонажа Клаудио, тогда как её соперник играл за Лили. Турнир транслировался в прямом эфире на YouTube и сопровождался профессиональным комментарием.

Организатор события, Care eSports Association, проводит турниры для пожилых геймеров с 2019 года. В настоящее время организация устраивает по два соревнования в год для участников, прошедших отборочные этапы в префектурах Мие, Айти и Гифу. В ассоциации заявили, что в перспективе планируют провести полноценный национальный турнир с участием игроков со всей страны.

