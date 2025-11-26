В Петербурге школьница ударила мать ножом в шею и подожгла квартиру

В Петербурге 13-летняя девочка созналась в том, что совершила расправу над своей матерью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 26 ноября в квартире на улице Ковалевской. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и медики обнаружили в квартире тело женщины с ножевым ранением в шею и частично выгоревшее помещение. Дочь погибшей рассказала, что в квартиру якобы пробрался неизвестный, который напал на ее мать, затем попытался зарезать ее саму, а потом поджег помещение и сбежал.

В ходе допроса малолетняя созналась, что сама расправилась со своей матерью, а первоначальная история была выдумана. Телеканал 78.ru сообщает, что девочка могла совершить расправу из-за гиперопеки матери — она часто ругалась с родительницей и незадолго до случившегося уходила из дома, а затем ей ограничили свободу передвижения. У погибшей есть еще одна 30-летняя дочь, а отец семейства в момент инцидента находился на работе.

Семья не попадала в поле зрения органов опеки, сообщил телеканал со ссылкой на главу администрации Красногвардейского района Андрея Хорта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

