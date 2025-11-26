На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге школьница ударила мать ножом в шею и подожгла квартиру

Baza: в Петербурге школьница созналась в расправе над матерью
true
true
true
close
Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Петербурге 13-летняя девочка созналась в том, что совершила расправу над своей матерью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 26 ноября в квартире на улице Ковалевской. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и медики обнаружили в квартире тело женщины с ножевым ранением в шею и частично выгоревшее помещение. Дочь погибшей рассказала, что в квартиру якобы пробрался неизвестный, который напал на ее мать, затем попытался зарезать ее саму, а потом поджег помещение и сбежал.

В ходе допроса малолетняя созналась, что сама расправилась со своей матерью, а первоначальная история была выдумана. Телеканал 78.ru сообщает, что девочка могла совершить расправу из-за гиперопеки матери — она часто ругалась с родительницей и незадолго до случившегося уходила из дома, а затем ей ограничили свободу передвижения. У погибшей есть еще одна 30-летняя дочь, а отец семейства в момент инцидента находился на работе.

Семья не попадала в поле зрения органов опеки, сообщил телеканал со ссылкой на главу администрации Красногвардейского района Андрея Хорта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее российский подросток забил отца кувалдой из-за нежелания учиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами