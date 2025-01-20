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Петербуржец попал в больницу с инсультом после крещенского купания

В Петербурге мужчина получил инсульт после купания в проруби
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Петербурге мужчине понадобилась помощь медиков после Крещенского купания. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, житель Колпино решил окунуться в воду, но во время купания упал. Ему удалось самостоятельно добраться до дома, но там его самочувствие ухудшилось.

«Медики диагностировали у него спинальный инсульт и ушиб позвоночника», – поделился источник.

Помимо этого, врачи обратили внимание на запах алкоголя.

До этого в Приморье 19-летнего юношу дважды за несколько дней спасли от инсульта. В первый раз одну сторону туловища у молодого человека полностью парализовало, он не мог самостоятельно глотать. Юношу доставили в больницу, после оказания необходимой помощи решили удалить тромбы из артерий мозга.

Вскоре у молодого человека случился еще один инсульт, после которого благодаря врачам он выжил. Выяснилось, что пациент год жаловался на недомогание.

Ранее мужчина ушел на дно, пока дайвер отказывался помочь ему бесплатно и ждал перевод денег.

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