В Омске осудили организаторов сети борделей

В Омске вынесли приговор преступной группе за организацию притонов интим-услуг
true
true
true

В Октябрьском районном суде города Омска оглашен приговор девяти участникам преступной группы за организацию занятия проституцией. Об этом сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

Следствием установило, что 55-летний местный житель и восемь его соучастниц организовали салоны с ярким названием для занятия проституцией под видом оказания массажных услуг. Для этого подсудимый зарегистрировал юридическое лицо, а также приобрел в собственность одно нежилое помещение, а второе – арендовал.

Как отмечается, преступная группа вовлекла в свою деятельность 11 молодых девушек, которые оказывали интимные услуги клиентам. Оформлены были работницы «салонов», как массажистки. Фигуранты установили для работниц график, систему оплаты труда, включавшую поощрения и взыскания.

В итоге суд признал фигурантов виновными в вовлечении в занятие проституцией. Организатору сети салонов назначено наказание в виде 3,5 лет тюремного заключения, а его восьми соучастницам – в виде лишения своды условно на срок от 6 месяцев до 2,5 лет.

Ранее в Калининградской области выявили крупную сеть притонов.

