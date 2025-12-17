На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербуженка напала с ножом на соседку в общежитии и пряталась от полиции в диване

В Петербурге женщина пыталась спрятаться от полиции в диване
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, которая напала на соседку по общежитию с ножом и скрывалась от полиции. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел в одном из общежитий Сестрорецка. Обвиняемая поссорилась с соседкой на лестничной площадке, избила потерпевшую и несколько раз ударила ее кухонным ножом. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред. Нападавшая пыталась избавиться от орудия преступления и скрылась с места происшествия.

Фигуранту уголовного дела объявили в федеральный розыск, почти три года она скрывалась от правосудия. Обнаружить ее местонахождение удалось только осенью 2025 года. Правоохранители прибыли в квартиру, где могла находиться женщина. Долгое время никто не открывал. Позже в дверях появилась мать обвиняемой и заявила, что дочери нет дома.

При обыске полицейские обнаружили 37-летнюю злоумышленницу спрятавшейся в диване. Женщина задержана. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, петербурженке может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянка поссорилась с сожителем и изрезала его ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами