Петербуженка напала с ножом на соседку в общежитии и пряталась от полиции в диване

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, которая напала на соседку по общежитию с ножом и скрывалась от полиции. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел в одном из общежитий Сестрорецка. Обвиняемая поссорилась с соседкой на лестничной площадке, избила потерпевшую и несколько раз ударила ее кухонным ножом. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред. Нападавшая пыталась избавиться от орудия преступления и скрылась с места происшествия.

Фигуранту уголовного дела объявили в федеральный розыск, почти три года она скрывалась от правосудия. Обнаружить ее местонахождение удалось только осенью 2025 года. Правоохранители прибыли в квартиру, где могла находиться женщина. Долгое время никто не открывал. Позже в дверях появилась мать обвиняемой и заявила, что дочери нет дома.

При обыске полицейские обнаружили 37-летнюю злоумышленницу спрятавшейся в диване. Женщина задержана. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, петербурженке может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянка поссорилась с сожителем и изрезала его ножом.