«Роснефть» подвела итоги конкурса образовательных проектов по химии

В Самарской области определили шесть победителей конкурса учителей химии
David Tadevosian/Shutterstock/FOTODOM

«Новокуйбышевская нефтехимическая компания», входящая в нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс «Роснефти», подвела итоги конкурса методических разработок преподавателей химии. Победителями конкурса стали шесть проектов, ориентированных на решение образовательных и профориентационных задач, повышение интереса учащихся к предмету и содействие осознанному выбору будущей профессии, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что проект направлен на отбор и поддержку лучших педагогических практик, способствующих формированию у школьников интереса к углубленному изучению химии и внедрению дополнительных образовательных программ в регионе.

Экспертное жюри отметило высокий профессиональный и творческий уровень представленных работ.

В числе победителей — авторская программа «Химичим вместе», направленная на проведение экспериментов, развитие навыков химического анализа и применение цифрового лабораторного оборудования.

Программа «Занимательная химия» формирует у школьников понимание химических процессов на бытовом уровне и рассматривается как первый шаг к профессиональной деятельности в пищевой или нефтехимической отраслях.

Также отмечен проект «От пробирки к производству» — инженерный практикум, в рамках которого старшеклассники решают прикладные кейсы из практики нефтехимических предприятий и осваивают основы инженерного мышления.

Программа «Новокуйбышевск. Химия. Наука. Катализаторы» предусматривает создание образовательной экосистемы «школа — завод — НИИ» с участием инженеров и ученых.

Победителем назван также профориентационный курс «Нефть и газ: от добычи до переработки», охватывающий весь производственный цикл и формирующий у школьников целостное представление о нефтегазовой отрасли.

В компании отметили, что поддержка педагогических инициатив способствует внедрению современных образовательных технологий, расширению практического и лабораторного инструментария и развитию у подростков инженерного мышления.

