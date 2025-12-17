На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд приговорил к длительным срокам двух экс-руководителей колонии в Калмыкии

Суд назначил до 24 лет экс-руководителям ИК-2 в Калмыкии за помощь террористам
Южный окружной военный суд приговорил к 22 и 24 годам бывших руководителей исправительной колонии (ИК) в Калмыкии за взятки и пособничество в создании террористического сообщества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие установило, что на территории ИК было организовано террористическое сообщество, для финансирования которого был создан «фонд взаимопомощи», который финансировали освободившиеся осужденные. В это время осужденные Павел Батаев (начальник колонии — прим.ред) и Артур Цамаев (зам.начальника ИК — прим.ред) занимали руководящие должности в данной колонии, и с ноября 2016 по август 2017 года они передали руководителю ячейки мобильные телефоны, около 60 сим-карт, а также флеш-карты, с помощью которых открывались электронные счета и проводились финансовые операции, уточнили в суде. За свое покровительство фигуранты получили от руководителя террористов взятку в 198 тысяч рублей.

По совокупности преступлений, суд приговорил Батаева к 22 годам колонии строгого режима, а Цимаев получил 24 года, которые он будет отбывать также в колонии строгого режима.

Уточняется, что Следственный комитет сообщал о раскрытии ячейки террористов в ИК-2 в Калмыкии в марте 2020 года. Тогда было возбуждены уголовные дела в отношении 40 человек, а наказание понесли уже 10 фигурантов дела.

Ранее бывших руководителей иркутского СИЗО-1 осудили по делу о пытках заключенных.

«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
