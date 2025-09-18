Аферист с сайта знакомств заманил пожилую иностранку в Индию, где ее сожгли

Жительница Сиэтла стала жертвой мошенника, который захотел жениться на ней после общения на сайте знакомств. Об этом сообщает NDTV.

71-летняя Рупиндер Пандер нашла анкету 75-летнего Чаранджита Гревала на специализированном сайте. При этом мужчина находился в Великобритании, но приехал в страну из Индии. Он познакомил пострадавшую со своим знакомым Сукхджитом Сингхом, который работал в суде. В тот момент у женщины был имущественный спор, и новый знакомый мог ей помочь.

Когда пара достаточно сблизилась, Гревал сделал женщине предложение, после чего выманивал у нее крупные суммы денег. Позже он попросил пострадавшую приехать на его Родину, где они могли бы провести время вместе, а Сингх – проконсультировать ее по юридическим вопросам.

Так как Гревал хотел оставить у себя деньги Пандер, но не хотел жениться, он попросил Сингха напасть на нее. Взамен он пообещал тому деньги на выезд в другую страну.

В результате мужчина избил женщину бейсбольной битой. Поняв, что она не дышит, Сингх сжег ее.

Когда Пандер не ответила на звонок, ее сестра забеспокоилась и обратилась в посольство США в Индии. Затем за дело взялись полицейские, которые выяснили детали произошедшего у Сингха на допросе.

Мужчину арестовали. Гревалу удалось выехать в другую страну.

