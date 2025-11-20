Школьник напал с ножом на отца, отругавшего его за прогулы уроков

WOB: в Малайзии школьник напала на отца с ножом, ругавшего его за прогулы

В Малайзии полицейские задержали школьника, напавшего на отца с ножом, пишет World of Buzz.

По данным полиции, конфликт произошел после того, как отец отчитал сына за систематические пропуски школы.

«Подозреваемый причинил травмы 47-летнему пострадавшему вследствие недоразумения между ними. Жертва получила порезы на спине и левой руке», — отметили в полиции.

Пострадавший был доставлен в больницу Куала-Лумпура, где ему оказали медицинскую помощь. Подросток арестован и находится под стражей до 20 ноября 2025 года.

17-летний подозреваемый задержан по статьям 324 и 506 Уголовного кодекса Малайзии — за умышленное причинение вреда с применением опасного оружия и за запугивание. Если его вина будет доказана, ему грозит тюремный срок.

