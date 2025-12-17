Российский священник сообщил о росте числа частных клиник, прекративших делать аборты

Число российских частных клиник, прекративших проведение абортов, достигло 800, что, по мнению РПЦ, свидетельствует о высокой демографической сознательности бизнеса. Об этом рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, священник Федор Лукьянов.

Он отметил, что решение одной из крупнейших сетей частных медицинских центров Свердловской области отказаться от абортов позволило довести общую цифру таких учреждений в стране до 800. По словам Лукьянова, перевод операций в государственные медучреждения с налаженной медико-социальной работой с беременными женщинами способствует повышению рождаемости. В качестве примера он привел Крым, где после отказа частных клиник от проведения абортов коэффициент рождаемости по итогам 2024 года вырос на 3,3%.

Глава патриаршей комиссии подчеркнул, что инициатива властей, церкви и ответственный подход бизнеса в сфере здравоохранения вносит практический вклад в защиту жизни и улучшение демографической ситуации.

Лукьянов напомнил, что в 2022 году патриарх Кирилл предложил вывести аборты из частных клиник, отметив, что это позволит устранить коммерческий стимул к проведению операций за счет жизней детей. По данным Росздравнадзора, почти все частные клиники нарушают законодательство: не соблюдают «неделю тишины», рекламируют аборты, проводят их в день обращения, в том числе после 12 недель, и не предоставляют психологическую поддержку женщинам в состоянии репродуктивного выбора.

Ранее в Саратове священников закрепили за женскими консультациями.