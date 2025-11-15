В Саратове за женскими консультациями закрепили священников

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий в рамках инициативы по духовной поддержке в медицинских учреждениях подписал указ, согласно которому за женскими консультациями в Саратове официально закреплены священнослужители Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующий документ размещен на сайте епархии.

Уточняется, что в общей сложности, духовно окормлять (наставлять — прим.ред.) пациенток и персонал женских консультаций будут восемнадцать иереев и один иеромонах РПЦ.

Согласно позиции епархии, подобная мера направлена на противодействие практике искусственного прерывания беременности.

До этого сообщалось, что запрет на склонение женщин к абортам за последние годы ввели в 27 регионах России, а Мордовия стала первым субъектом РФ, где это утвердили законодательно. Соответствующий закон вступил в республике в силу летом 2023 года. Затем к ней присоединились Чувашия, Нижегородская, Пензенская и Кировская области. На Дальнем Востоке запрет действует в Забайкальском и Приморском краях, в Сибири — в республике Алтай, Хакасии, Красноярском крае, Омской области и Кузбассе, где закон вступит в силу 1 января следующего года.

Ранее стало известно, что в Смоленской области планируют запретить аборты в частных клиниках без показаний.