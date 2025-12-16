На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фигурант дела о покушении на журналиста Соловьева сделал заявление

Обвиняемый в покушении на Соловьева заявил, что не планировал его убийство
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Обвиняемый в покушении на Владимира Соловьева Тимофей Мокий в ходе допроса во 2-м Западном окружном военном суде заявил, что не планировал убивать журналиста. Об этом сообщает ТАСС.

«Желания убить Соловьева, несмотря на его аморальные высказывания в своих передачах, у меня не было», — отметил он.

Также подсудимый добавил, что признает только поджог военкоматов в Рабочем Поселке Рязанской области и в Тульской области, но отмечает, что это было не теракт, а уничтожение имущества.

Предполагается, что после допроса Мокия военный суд перейдет к прениям сторон, во время которых гособвинение запросит для подсудимых сроки наказания. Тимофей Мокий — один из предполагаемых соучастников покушения на журналиста Владимира Соловьева.

До этого стало известно, что обвиняемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьева пытались убить его с помощью яда в пицце.

26 ноября во время заседания суда была воспроизведена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых по делу — Андрея Пронского. Мужчина на записи рассказывает, что они с подельниками отследят заказ Соловьева через приложение доставки, перехватят его и подложат отравленную пиццу.

25 апреля 2022 года ФСБ объявила о предотвращении покушения на Владимира Соловьева. Всего по делу были задержаны восемь человек, которые, по данным следствия, принадлежали неонацистским группировкам. В октябре 2023 года Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на журналиста. 6 декабря 2023 года стало известно, что Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке покушения на телеведущего.

Ранее Коломойский заявил о якобы покушении на Миндича в Израиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами