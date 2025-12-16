Фигурант дела о покушении на журналиста Соловьева сделал заявление

Обвиняемый в покушении на Соловьева заявил, что не планировал его убийство

Обвиняемый в покушении на Владимира Соловьева Тимофей Мокий в ходе допроса во 2-м Западном окружном военном суде заявил, что не планировал убивать журналиста. Об этом сообщает ТАСС.

«Желания убить Соловьева, несмотря на его аморальные высказывания в своих передачах, у меня не было», — отметил он.

Также подсудимый добавил, что признает только поджог военкоматов в Рабочем Поселке Рязанской области и в Тульской области, но отмечает, что это было не теракт, а уничтожение имущества.

Предполагается, что после допроса Мокия военный суд перейдет к прениям сторон, во время которых гособвинение запросит для подсудимых сроки наказания. Тимофей Мокий — один из предполагаемых соучастников покушения на журналиста Владимира Соловьева.

До этого стало известно, что обвиняемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьева пытались убить его с помощью яда в пицце.

26 ноября во время заседания суда была воспроизведена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых по делу — Андрея Пронского. Мужчина на записи рассказывает, что они с подельниками отследят заказ Соловьева через приложение доставки, перехватят его и подложат отравленную пиццу.

25 апреля 2022 года ФСБ объявила о предотвращении покушения на Владимира Соловьева. Всего по делу были задержаны восемь человек, которые, по данным следствия, принадлежали неонацистским группировкам. В октябре 2023 года Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на журналиста. 6 декабря 2023 года стало известно, что Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке покушения на телеведущего.

