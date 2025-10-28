В Магаданской области спасли рыбаков, застрявших на реке из-за сгоревшего двигателя

МЧС: вертолет Ми-8 эвакуировал двух рыбаков и собаку в Магаданской области

Сотрудники МЧС России эвакуировали двух рыбаков и собаку, которые рыбачили на реке Яна в Ольском муниципальном округе Магаданской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«При переезде реки у автомобиля загорелся двигатель. Пламя удалось потушить, но дальнейшее движение оказалось невозможным. Рыбаки обратились за помощью в МЧС России», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что рыбаки были спасены с помощью вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Их доставили в Магадан. Мужчинам медицинская помощь не потребовалась, подчеркнули в ведомстве.

В августе управление МЧС по Бурятии искало пропавших на Байкале рыбаков. Работе спасателей мешали медведи, которые в поисках пищи держались у берегов озера. Всего было обследовано свыше 45 километров береговой линии и почти 120 километров акватории Байкала.

