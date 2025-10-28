На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Магаданской области спасли рыбаков, застрявших на реке из-за сгоревшего двигателя

МЧС: вертолет Ми-8 эвакуировал двух рыбаков и собаку в Магаданской области
true
true
true

Сотрудники МЧС России эвакуировали двух рыбаков и собаку, которые рыбачили на реке Яна в Ольском муниципальном округе Магаданской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«При переезде реки у автомобиля загорелся двигатель. Пламя удалось потушить, но дальнейшее движение оказалось невозможным. Рыбаки обратились за помощью в МЧС России», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что рыбаки были спасены с помощью вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Их доставили в Магадан. Мужчинам медицинская помощь не потребовалась, подчеркнули в ведомстве.

В августе управление МЧС по Бурятии искало пропавших на Байкале рыбаков. Работе спасателей мешали медведи, которые в поисках пищи держались у берегов озера. Всего было обследовано свыше 45 километров береговой линии и почти 120 километров акватории Байкала.

Ранее четыре рыбака провалились под лед в российском регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами