Рыбный союз рассказал, подорожает ли икра к Новому году

Объективных причин для роста цен на красную рыбу и лососевую икру из-за недостаточного предложения в преддверии Нового года нет, заявили «Газете.Ru» в Рыбном союзе. Там добавили, что только икры в этом сезоне было произведено на 39% больше, чем в прошлом году.

«Лососевая икра и красная рыба традиционно дорожают к Новому года — это продукты праздничного стола. Мы живем и работаем в условиях рыночной экономики: растет спрос — растет цена, предновогодний ажиотаж подогревает эту тенденцию. При этом и рыбы, и икры на рынке в достаточном количестве. Мы не видим объективных причин для роста цен из-за недостаточного предложения. К 13 ноября 2025 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 335 тыс. тонн — на 43% больше показателя на аналогичную дату 2024 года. Производство лососевой икры, по данным Росстата, достигло почти 11 тыс. тонн (за три квартала 2025 года) — на 39% выше к показателю на аналогичный период 2024 года. Потребности внутреннего рынка в лососевой икре в год оценивается в диапазоне 11-14 тыс. тонн, то есть икры на рынке достаточно», — сказали в Рыбном союзе.

Там пояснили, что рост цены будет зависеть от желания участников рынка заработать на повышенном спросе и от готовности потребителя покупать по тем ценам, которые предложит рынок. При снижении спроса, цену придется корректировать вниз.

«Если смотреть на данные Росстата, то розничные цены на красную икру (декабрь к сентябрю, т.е. «новый год» к концу путины) в «лососевые годы» обычно прирастали на 2-4% — на уровень инфляции за 4 месяца, а в особо удачные даже снижались на 5-6%. В «нелососевые» годы икра в этот период могла дорожать на 7-12%. 2024 год был аномальным — рост цен составил 33%. Рыбный союз еженедельно отслеживает розничные и оптовые цены на лососевую икру. Цены в рознице остаются стабильными последние месяцы, после отмеченного снижения во время пика путины. При этом мы наблюдаем достаточно большую разницу между минимальной и максимальной ценой предложения, что объясняется наличием на рынке больших остатков икры прошлого года, неоднородным качеством икры и разницей наценки в различных каналах сбыта», — отметили в организации.

В Рыбном союзе также привели оптовые и розничные цены на основные виды красной икры.

«На прошлой неделе вилка розничных цен на лососевую икру по основным каналам продаж (за кг) была следующая. Икра горбуши — 9000-13000 руб. при опте 5400-6200 руб. Икра кеты — 10700-14300 руб. при опте 6800-7500 руб. Икра нерки — 7100-14500 руб. при опте 4700-6500 руб», — констатировали в Рыбном союзе.

Ранее россиянам рассказали, какая рыба подорожала за год больше всего.