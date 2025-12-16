На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, что влияет на формирование иммунитета

Врач Болибок: общение с другими людьми влияет на формирование иммунитета
Shutterstock

Общение с другими людьми играет ключевую роль в формировании иммунитета. Об этом Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что это происходит в результате регулярных контактов с микробами, вирусами и другими микроорганизмами, которые в основном сосредоточены не в квартире, а за ее пределами — в транспорте, на улице, в коллективах. Врач отметил, что чрезмерное стремление к стерильности не создаст нужного эффекта. При этом отказ от гигиены может создать риски.

«Если не выносить мусор и не проводить уборку, появляются плесневые грибы и гнилостные микробы. Их споры раздражают дыхательные пути и могут спровоцировать аллергию. Важно соблюдать баланс — чистота необходима, но превращать дом в стерильную лабораторию не стоит», — подчеркнул Болибок.

Эксперт СберЗдоровья, врач-эндокринолог Вероника Неудахина до этого говорила, что в зимний сезон поддерживать здоровье и поднимать настроение помогут различные специи, среди которых корица, имбирь и черный перец. По ее словам, иммунитет выполняет свою защитную функцию благодаря многим факторам. В том числе, за счет биологически значимых элементов.

Ранее врач рассказал, когда дети теряют врожденный иммунитет.

