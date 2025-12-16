На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Якутии подросток получил ожоги из-за прорыва трубы в гимназии

В Якутии ученик 11 класса пострадал при прорыве трубы в национальной гимназии
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В гардеробной Якутской городской национальной гимназии произошел прорыв трубы, в результате чего пострадал ученик 11 класса. Об этом сообщило министерство образования и науки Республики Саха в Telegram-канале.

«Подросток был немедленно доставлен в ожоговое отделение Республиканской больницы №2, где ему диагностирован ожог 3 степени и оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние подростка оценивается как удовлетворительное. По факту произошедшего организовали проверку. В настоящее время аварийная ситуация в учреждении ликвидирована, отметили в министерстве.

В сентябре студентку Китайской академии искусств в Ханчжоу залило сточными водами в аудитории из-за порванной трубы. Девушка рассказала, что прямо во время занятий над ней лопнула канализационная труба, обрушив на нее поток сточных вод. Администрация учебного заведения позже заявила, что причиной прорыва стала пара очков, якобы застрявшая в трубе и вызвавшая засор.

Ранее двое детей получили сильные ожоги при прорыве трубы с горячей водой в Петербурге.

