В Ватикане установили традиционный рождественский вертеп

В Ватикане на площади Святого Петра открыли рождественский вертеп и зажгли елку
Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency/Global Look Press

Традиционный рождественский вертеп, воспроизводящий сцену рождения Иисуса Христа, открыли на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает ТАСС.

Рядом с вертепом зажгли огни на 25-метровой елке, которая стала главной в Ватикане и Риме из-за отсутствия городской елки на площади Венеции, где ведутся работы по строительству метро.

В этом году огромный вертеп, включающий фигуры Иисуса Христа, Девы Марии, Иосифа, а также пастухов и волхвов в натуральную величину, прибыл из южной области Кампания, из прихода Ночера-Инферьоре — Сарно, где придерживаются классической традиции неаполитанского презепе (вертепа). В руках одного из персонажей табличка с надписью на латыни «Spes non confundit» («Надежда не покидает»).

Традицию установления вертепа на площади Святого Петра ввел в 1982 году папа Римский Иоанн Павел II.

Католики, протестанты и англикане отмечают Рождество Христово 25 декабря. Кроме того, в этот день отмечают сразу 10 из 15 поместных православных церквей мира — те, где пользуются новоюлианским календарем, до 2800 года совпадающим с григорианским.

Ранее в Кремле отреагировали на предложение о рождественском перемирии в зоне СВО.

