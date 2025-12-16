На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилая женщина нашла в своей машине сбежавшего из тюрьмы заключенного

В США сбежавший заключенный спрятался в машине жены бывшего сенатора штата
Edenton Police Dept

Жительница Северной Каролины обнаружила сбежавшего заключенного в своей машине. Об этом сообщает WAVY.

Утром 8 декабря 75-летняя Мари Штайнбург из Эдентона вышла из дома, чтобы отправиться на работу. Подойдя к машине, она увидела, что внутри кто-то есть. Там прятался Чарльз Бабб, который ночью сбежал из местной тюрьмы с помощью самодельного холодного оружия.

Штайнбург слышала о произошедшем побеге и узнала его по ориентировке. Беглец жаловался, что ему холодно, и спрашивал Штайнбург, есть ли поблизости Макдоналдс. Женщина решила не паниковать и сыграть роль заботливой матери, пообещав принести ему пальто.

«Я подумала, что если я буду к нему добра, он будет добр ко мне», — объяснила пенсионерка.

Когда женщина вернулась в дом, чтобы сообщить мужу и вызвать полицию, Бабб скрылся на ее машине со двора, но вскоре был задержан. По иронии судьбы муж Мари является бывшим сенатором штата, который 10 лет выступал за реформу тюремной системы США.

Ранее рецидивист в четвертый раз сбежал из тюрьмы по связанным простыням.

