На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пекине прошел VI форум СМИ России и Китая

Представители ведущих СМИ РФ и КНР приняли участие в форуме в Пекине
true
true
true
close
Алексей Савицкий/РИА Новости

В Пекине состоялся VI Форум СМИ России и Китая под девизом «Создание нового будущего российско-китайского сотрудничества в сфере СМИ: консенсус и действия».

В мероприятии приняли участие руководители ведущих СМИ двух стран, включая ТАСС, «Газету.Ru», РИА Новости, «Коммерсант», агентство «Синьхуа», газету «Жэньминь жибао», Медиакорпорацию Китая и другие.

В ходе форума главный редактор «Газеты.Ru» Ирина Сигова выступила с докладом на панельной дискуссии «Нормативное регулирование и инновации Новых медиа России и Китая».

«На форуме были затронуты такие важные и актуальные темы, как взаимодействие СМИ двух стран в современном мире, безопасность интернета, будущее журналистики в условиях конкуренции с ИИ. Было очень интересно узнать об опыте китайских коллег», — рассказала Сигова.

Информационное агентство «Синьхуа» предложило СМИ России объединить усилия в разработке профессиональных стандартов работы в эпоху ИИ. В свою очередь гендиректор информагентства ТАСС Андрей Кондрашов предложил китайским коллегам присоединиться к Международной ассоциации по фактчекингу для совместной борьбы с фейками.

В рамках форума также был подписан меморандум о сотрудничестве между агентством ТАСС и Медиакорпорацией Китая (CMG) в области медиатехнологий, искусственного интеллекта и обмена опытом.

Организаторами мероприятия выступают агентства ТАСС и «Синьхуа», Администрация президента РФ и Отдел пропаганды ЦК КПК. Всего на полях форума собрались представители около 60 федеральных и региональных СМИ России и КНР.

Следующий форум российских и китайских СМИ намечен на осень 2026 года, он пройдет в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами