В Пекине прошел VI форум СМИ России и Китая

Представители ведущих СМИ РФ и КНР приняли участие в форуме в Пекине

В Пекине состоялся VI Форум СМИ России и Китая под девизом «Создание нового будущего российско-китайского сотрудничества в сфере СМИ: консенсус и действия».

В мероприятии приняли участие руководители ведущих СМИ двух стран, включая ТАСС, «Газету.Ru», РИА Новости, «Коммерсант», агентство «Синьхуа», газету «Жэньминь жибао», Медиакорпорацию Китая и другие.

В ходе форума главный редактор «Газеты.Ru» Ирина Сигова выступила с докладом на панельной дискуссии «Нормативное регулирование и инновации Новых медиа России и Китая».

«На форуме были затронуты такие важные и актуальные темы, как взаимодействие СМИ двух стран в современном мире, безопасность интернета, будущее журналистики в условиях конкуренции с ИИ. Было очень интересно узнать об опыте китайских коллег», — рассказала Сигова.

Информационное агентство «Синьхуа» предложило СМИ России объединить усилия в разработке профессиональных стандартов работы в эпоху ИИ. В свою очередь гендиректор информагентства ТАСС Андрей Кондрашов предложил китайским коллегам присоединиться к Международной ассоциации по фактчекингу для совместной борьбы с фейками.

В рамках форума также был подписан меморандум о сотрудничестве между агентством ТАСС и Медиакорпорацией Китая (CMG) в области медиатехнологий, искусственного интеллекта и обмена опытом.

Организаторами мероприятия выступают агентства ТАСС и «Синьхуа», Администрация президента РФ и Отдел пропаганды ЦК КПК. Всего на полях форума собрались представители около 60 федеральных и региональных СМИ России и КНР.

Следующий форум российских и китайских СМИ намечен на осень 2026 года, он пройдет в Москве.