В России хотят начать использовать Max вместо паспорта в ряде случаев

В России предложили через мессенджер Max подтверждать возраст при покупке алкоголя, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, пишет ТАСС.

Нововведения оформлены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о блокировке вне суда сайтов с продажей табака и никотинсодержащей продукции. Если подобное решение будет принято, то покупатель сможет предъявлять мессенджер, а не паспорт, чтобы подтвердить свой возраст не только при покупке алкоголя и табака, но и опасных газосодержащих товаров бытового назначения, при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

До этого в национальном мессенджере MAX заработала функция под названием «Семейная защита». Благодаря новой опции мошенники теперь не смогут связаться с детьми и пожилыми людьми. Владелец «защиты» сможет сам регулировать, кто может писать и звонить близким людям, создав группу.

Для установки требуется зайти в раздел «Приватность», нажать «Создать защиту» и отправить код для вступления своему близкому человеку. В некоторых случаях, чтобы функция появилась, необходимо обновить приложение.

Ранее белые хакеры не смогли найти уязвимости в мессенджере MAX.