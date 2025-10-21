На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об уголовной ответственности за ложь в резюме

Хаминский: россияне рискуют остаться без работы, если наврали в резюме
true
true
true
close
Shutterstock

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что за недостоверные сведения в резюме соискателю может грозить административная и даже уголовная ответственность. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, большую часть недостоверных фактов легко выявить еще на этапе собеседований и первичной проверки документов. Данные паспорта, трудовой книжки, в особенности электронной, подделать сложно, также как и дипломы и сертификаты о повышении квалификации.

Однако фактические навыки работника могут быть выяснены только в процессе трудовой деятельности.

«Если выяснится, что работник не соответствует заявленной квалификации и не может исполнять свои трудовые обязанности, работодатель имеет право расторгнуть договор, предварительно проведя соответствующую аттестацию. В случае если вскроется факт подделки документов об образовании, такому работнику может грозить и административная либо уголовная ответственность», — отметил Хаминский.

17 октября HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян рассказал, что сотрудника не должны увольнять за прогул из-за панической атаки, если он докажет наличие психологических проблем и получит справку от врача.

Ранее россиян призвали не обновлять резюме и откликаться на вакансии просто так.

