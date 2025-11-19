На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД рассказали о новой схеме с фальшивыми документами от госведомств

МВД: мошенники рассылают поддельные документы от имени ФСБ и Роскомнадзора
true
true
true
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В России стала распространяться новая мошенническая схема, в которой злоумышленники рассылают поддельные документы якобы от ФСБ и Роскомнадзора. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД.

По данным ведомства, бумаги выполнены с грубыми формальными и юридическими ошибками, характерными для подделок: в них встречаются неверные названия документов, фальшивые реквизиты и нарушения официального делопроизводства.

Злоумышленники пытаются придать подделкам вид официальных бумаг — используют эмблемы, фирменные шапки и другие элементы оформления, а для давления на адресатов прибегают к угрозам штрафов, проверок и уголовной ответственности. Мошенники также требуют немедленно выполнить указанные действия — установить программное обеспечение, позвонить по номеру или передать личные данные.

Киберполиция подчеркнула, что такие «документы» обычно не содержат контактных данных должностных лиц. В МВД рекомендовали сохранять скриншоты подозрительных писем и обращаться в правоохранительные органы.

Ранее россиян предупредили о росте фиктивных рассылок по поводу нового налога.

