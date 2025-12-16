Стало известно об одном погибшем ребенке во время резни в подмосковной школе

SHOT: во время резни в Одинцово погиб один ребенок

В Одинцово во время резни в школе погиб один ребенок. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, от действий школьника пострадал ученик четвертого класса, его зарезали. Мальчику было десять лет.

Нападавший оказался 15-летним молодым человеком, который учится в этом же учебном учреждении. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в школе Одинцово. Подросток пришел в школу и устроил резню, во время которой пострадали три человека, среди которых мог оказаться охранник. На кадрах из школы, опубликованных Telegram-каналами, можно заметить одного лежащего в крови ребенка. На месте работали силовики.

Во время произошедшего детей эвакуировали. Администрация школы подтвердила информацию о нападении ученика. Там рассказали, что сейчас в школе «все хорошо». После произошедшего родителям направят дополнительную информацию в официальные школьные чаты.

