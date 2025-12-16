На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об одном погибшем ребенке во время резни в подмосковной школе

SHOT: во время резни в Одинцово погиб один ребенок
true
true
true
close
Telegram-канал 112

В Одинцово во время резни в школе погиб один ребенок. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, от действий школьника пострадал ученик четвертого класса, его зарезали. Мальчику было десять лет.

Нападавший оказался 15-летним молодым человеком, который учится в этом же учебном учреждении. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в школе Одинцово. Подросток пришел в школу и устроил резню, во время которой пострадали три человека, среди которых мог оказаться охранник. На кадрах из школы, опубликованных Telegram-каналами, можно заметить одного лежащего в крови ребенка. На месте работали силовики.

Во время произошедшего детей эвакуировали. Администрация школы подтвердила информацию о нападении ученика. Там рассказали, что сейчас в школе «все хорошо». После произошедшего родителям направят дополнительную информацию в официальные школьные чаты.

Ранее подросток отбился от пьяного дебошира с ножом в Петербурге.

Все новости на тему:
Нападение на школу в Одинцово
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами