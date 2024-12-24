В Госдуме призвали маркетплейсы убрать из продажи фейерверки и петарды

Депутаты Государственной думы РФ планируют выступить с инициативой об исключении из онлайн-продажи пиротехники. Об этом сообщает «Парламентская газета». Как отметила председатель комитета нижней палаты по защите детей, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, сейчас в интернете можно свободно купить любые петарды и салюты. Зачастую, по ее словам, не работает и установленное ограничение продажи пиротехнических изделий лицам младше 16 лет.

Между тем другие депутаты выступают за полный запрет продажи пиротехники. Издание напоминает, что первым такую инициативу высказал депутат Артем Кирьянов. С ним согласился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Пиротехника несет двойную угрозу. Во-первых, она может использоваться при разного рода диверсиях и провокациях — тем более что при наличии умений из корпуса какого-нибудь салюта можно вытряхнуть пиротехнический состав и загрузить туда что-то более опасное. Во-вторых, я лично считаю, что сегодня устраивать какие-то шумные торжества вообще кощунственно», — сказал Шеремет.

Накануне стало известно, что россиянам будет сложнее купить пиротехнику на маркетплейсе Wildberries. Онлайн-площадка перешла на новый формат работы с такими изделиями — теперь она выступает только как витрина товаров, а за доставку и хранение отвечает исключительно продавец.

За последние дни в РФ прошла волна запусков пиротехники в помещениях — так, в Москве и области зарегистрировано свыше 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах. Среди задержанных много пожилых людей. Уточнялось, что поджоги и подрывы петард в зданиях они совершали по указанию мошенников из Украины.

Ранее юрист напомнила россиянам, где нельзя запускать фейерверки.