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В России призвали запретить запуск фейерверков во дворах

Депутат Ветров призвал Минстрой РФ разработать правила по запуску фейерверков

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Александр Кряжев/РИА Новости

Сегодня в России сфера использования пиротехники и фейерверков никак не контролируется, из-за чего такие изделия часто запускают в жилых массивах, что представляет опасность для жителей, заявил депутат МО Петербурга, поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Для решения проблемы он предложил разработать единые для всех городов и населенных пунктов правила запуска салютов. Соответствующее предложение он направил главе Минстроя Иреку Файзуллину, передает RT со ссылкой на копию письма.

Самыми популярными для запуска фейерверков месяцами являются декабрь и январь. В это время начинаются практически бесконтрольные запуски салютов, что представляет серьезную опасность для жителей, так как возникает угроза пожаров, попадания заряда в окна, в автомобиль на стоянке и так далее, отметил Ветров. Помимо этого, запуск салютов в жилых массивах может быть стрессом для пожилых, детей, питомцев.

Депутат призвал увеличить бдительность и навести порядок в сфере покупки и использования пиротехники, разработав единые правила для всех городов и населенных пунктов. В том числе, по его мнению, нужно запретить делать это во дворах домов, рядом с АЗС и парковками, медучреждениями и разработать рекомендации по оборудованию безопасных площадок для запуска фейерверков.

В Госдуме до этого призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков, объяснив это тем, что такой досуг неуместен в условиях проведения СВО. В прошлом году в 37 субъектах РФ были введены ограничения на салюты в Новый год: в 26 из них не было городских салютов, а в 11 вводился запрет на использование пиротехники.

Ранее россиянам назвали главные правила выбора безопасных фейерверков.

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