На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили снижение цен на мандарины и дали советы по выбору фруктов

Аналитик Анфиногенов: мандарины подешевели из-за хорошего урожая и курса рубля
close
Артур Лебедев/РИА Новости

В этом году к новогодним праздникам цены на мандарины на 25% снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано как с хорошим урожаем, так и курсом валют – рубль продолжает крепнуть, объяснил в беседе с 360.ru независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

Мандарины относятся к виду продуктов с сезонным спросом – традиционно именно в новогодние праздники их покупают в больших объемах, напомнил специалист.

«Пик продаж тоже приходится на Новый год, если нет распродаж. Потом они превращаются просто во фрукты, а былое очарование новогоднего атрибута теряется», — добавил он.

На этом фоне продавцы стараются сделать товар выгоднее, снижая цены. Еще один важный фактор падения стоимости – это хороший урожай в Турции. Так, в прошлом году высокие цены были связаны с тем, что в Абхазии был неурожай, импорт сократился, тогда как в этом году его объемы возросли, пояснил Анфиногенов. Он также отметил роль крепнущего рубля, который заметно вырос как раз к декабрю.

Что касается выбора хороших мандаринов, то внимание важно обращать на их цвет – он должен быть равномерным, без больших зеленых пятен. Кожура должна быть гладкой, без вмятин, сам фрукт – упругим, но не твердым, объяснил доктор экономических наук, профессор Леонид Холод. Он также посоветовал обращать внимание на аромат – мандарины должны источать яркий, сладкий цитрусовый запах. Лучше всего покупать фрукты на развес, так как в этом случае можно выбрать каждый из них, тогда как в упаковках часто встречаются гнилые экземпляры, добавил эксперт. Он также напомнил о важности тщательно мыть мандарины, на кожуре которых много остатков консервантов.

Напомним, нитраты в мандаринах и других цитрусовых представляют серьезную угрозу для здоровья человека, особенно при регулярном употреблении продуктов с повышенным содержанием этих соединений. Как предупредила в беседе с «Газетой.Ru» завкафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко, при попадании в организм они могут превращаться в нитриты, а затем в нитрозамины — канцерогенные вещества, способные провоцировать развитие онкологических заболеваний. Кроме того, избыток нитратов негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, нарушает кислородный обмен в крови и может вызывать отравления, особенно у детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать за раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами