Россиянам объяснили снижение цен на мандарины и дали советы по выбору фруктов

В этом году к новогодним праздникам цены на мандарины на 25% снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано как с хорошим урожаем, так и курсом валют – рубль продолжает крепнуть, объяснил в беседе с 360.ru независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

Мандарины относятся к виду продуктов с сезонным спросом – традиционно именно в новогодние праздники их покупают в больших объемах, напомнил специалист.

«Пик продаж тоже приходится на Новый год, если нет распродаж. Потом они превращаются просто во фрукты, а былое очарование новогоднего атрибута теряется», — добавил он.

На этом фоне продавцы стараются сделать товар выгоднее, снижая цены. Еще один важный фактор падения стоимости – это хороший урожай в Турции. Так, в прошлом году высокие цены были связаны с тем, что в Абхазии был неурожай, импорт сократился, тогда как в этом году его объемы возросли, пояснил Анфиногенов. Он также отметил роль крепнущего рубля, который заметно вырос как раз к декабрю.

Что касается выбора хороших мандаринов, то внимание важно обращать на их цвет – он должен быть равномерным, без больших зеленых пятен. Кожура должна быть гладкой, без вмятин, сам фрукт – упругим, но не твердым, объяснил доктор экономических наук, профессор Леонид Холод. Он также посоветовал обращать внимание на аромат – мандарины должны источать яркий, сладкий цитрусовый запах. Лучше всего покупать фрукты на развес, так как в этом случае можно выбрать каждый из них, тогда как в упаковках часто встречаются гнилые экземпляры, добавил эксперт. Он также напомнил о важности тщательно мыть мандарины, на кожуре которых много остатков консервантов.

Напомним, нитраты в мандаринах и других цитрусовых представляют серьезную угрозу для здоровья человека, особенно при регулярном употреблении продуктов с повышенным содержанием этих соединений. Как предупредила в беседе с «Газетой.Ru» завкафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко, при попадании в организм они могут превращаться в нитриты, а затем в нитрозамины — канцерогенные вещества, способные провоцировать развитие онкологических заболеваний. Кроме того, избыток нитратов негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, нарушает кислородный обмен в крови и может вызывать отравления, особенно у детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать за раз.