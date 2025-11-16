На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
12-летнюю девочку заставили приседать 100 раз за опоздание в школу

В Индии школьница не выжила после того, как ее заставили сделать 100 приседаний
Depositphotos

В Индии учительница заставила ученицу приседать 100 раз за опоздание, школьница не выжила. Об этом пишет NDTV.

Как уточняется, инцидент произошел в пятницу, 14 ноября, когда в Индии отмечается День защиты детей. 12-летняя Каджал Гонд из Махараштры опоздала на уроки всего на 10 минут, но учительница заставила ее сделать 100 приседаний в качестве наказания.

Вскоре после этого шестиклассница начала испытывать сильную боль в пояснице. После возвращения домой ее самочувствие продолжало ухудшаться, что привело к госпитализации. Позже школьницу перевели в больницу в Мумбаи, но врачам не удалось ее спасти.

Местные жители потребовали строго наказать учителя и руководство образовательного учреждения. Совет по делам образования штата Махараштра предупредил, что школе не разрешат возобновить работу до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело.

Ранее российский школьник подавился пирожком на перемене и не выжил.

