12-летнюю девочку заставили приседать 100 раз за опоздание в школу

В Индии школьница не выжила после того, как ее заставили сделать 100 приседаний

В Индии учительница заставила ученицу приседать 100 раз за опоздание, школьница не выжила. Об этом пишет NDTV.

Как уточняется, инцидент произошел в пятницу, 14 ноября, когда в Индии отмечается День защиты детей. 12-летняя Каджал Гонд из Махараштры опоздала на уроки всего на 10 минут, но учительница заставила ее сделать 100 приседаний в качестве наказания.

Вскоре после этого шестиклассница начала испытывать сильную боль в пояснице. После возвращения домой ее самочувствие продолжало ухудшаться, что привело к госпитализации. Позже школьницу перевели в больницу в Мумбаи, но врачам не удалось ее спасти.

Местные жители потребовали строго наказать учителя и руководство образовательного учреждения. Совет по делам образования штата Махараштра предупредил, что школе не разрешат возобновить работу до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело.

