В 2025 году россияне чаще проводили досуг офлайн

Аналитики On Медиа: продажи билетов на концерты в России выросли на 49%
true
true
true
close
kovop/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году у жителей России наметился активный тренд на возвращение к культурной жизни в офлайне — индустрия концертов вышла на допандемийные показатели с ростом продаж билетов на 49%, сегмент коммерческих выставок показал прирост на 30%, театральные постановки прибавили 13% год к году. Об этом на основании данных своей аналитики за период с 1 января по 16 ноября сообщила компания On Медиа (ранее — МТС Медиа).

По информации МТС Live (билетные сервисы Ticketland, Ticketscloud), индустрия концертов выступила главным драйвером офлайн-развлечений — количество проданных билетов увеличилось почти на четверть (+24%).

Наибольший рост продаж билетов на концерты зафиксирован в Санкт-Петербурге, также активный рост показали крупные региональные центры — Краснодар, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород.

Также положительная динамика зафиксирована в театральной сфере — объем продаж в период с января по ноябрь вырос на 13%, количество билетов — на 5%.

Сегмент коммерческих выставок тоже показал уверенный рост: продажи увеличились на 30%. Растет спрос россияне и на детские постановки — в денежном выражении сегмент вырос на 15%, а в продаже билетов — на 5%.

Интерес к мюзиклам у россиян остается стабильным: продажи увеличились на 6%, посещаемость — на 5%.

Аналитики онлайн-кинотеатра КИОН отметили, что в 2025 году зрители чаще всего смотрели комедии, мультфильмы, триллеры и драмы, а самой активной аудиторией для онлайн-просмотра сериалов и кино оказались россияне 35-44 лет.

Наиболее часто фильмы и сериалы в сервисе смотрели жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской, Ростовской областей и Татарстана.

Самым «читающим» месяцем аналитики назвали октябрь, на него пришлось 12% годового потребления литературы в «КИОН Строках».

Музыку в «КИОН Музыке» больше всего слушали москвичи и жители Подмосковья, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Свердловской и Новосибирской областей.

