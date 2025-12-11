На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России может появиться собственная игровая премия

Гендиректор «Априори» Михеев: игровые выставки поддерживают геймерские продукты
Пресс-служба проекта «Игры Будущего»

Выставки для геймеров – один из ключевых инструментов поддержки продуктов разработчиков, рассказал генеральный директор ассоциации «Априори» Александр Михеев на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он отметил, что в России массовые мероприятия в среднем привлекают до 50 тыс. пользователей.

«Поскольку разработка игры занимает в среднем 3-5 лет, они начинают заранее, еще до релиза, популяризировать свои проекты на подобных событиях, как локальных, так и международных», — сказал он.

Также Михеев рассказал, что в последнее время фокус российских разработчиков игр сместился с Запада в сторону Китая, Индии, стран БРИКС и Юго-Восточной Азии.

«Для качественного развития экспортного потенциала и укрепления российского суверенитета в игровой индустрии важнейшим фактором является продвижение наших нарративов и смыслов за рубеж. На Московской международной неделе видеоигр мы увидели интерес китайских издателей и разработчиков к отечественным проектам», — сказал он.

Михеев предложил создать единое системное мероприятие в формате БРИКС.

«Мы думаем о том, чтобы добавить формат игровой премии и, возможно, расширить его на другие креативные индустрии – анимацию, кино, музыку», — сказал он.

По словам управляющего партнера МАЕР Константина Острикова, сейчас новости становятся рекламой, а реклама приобретает новостной характер.

«Законодательство не успевает за развитием медиарынка в текущих условиях, поэтому, возможно, стоит вернуться к вопросу легализации нового формата новостного медиа и придания ему официального статуса», — рассказал он.

