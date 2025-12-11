Эксперт назвал блокировку соцсетей для подростков вынужденной мерой

Полная блокировка соцсетей для подростков — не очень эффективная мера, но в некоторых случаях у стран просто не остается выбора. Об этом заявил член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

«Происходит это в случае, когда все возможности для диалога исчерпаны, а штрафы либо игнорируются, либо платятся, но в корне ситуация не меняется. И нарастающий тренд на блокировки — очевидный сигнал того, что страны начинают уставать от поведения ИТ-гигантов», — отметил Гаспарян.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что такие площадки, как Telegram и Discord, формально гарантируют безопасность, но чаще всего реагируют на инциденты уже постфактум, либо вовсе не предпринимают никаких действий.

«Оба приложения схожи своей крайне халатной модерацией, которая в упор не видит очевидно преступную активность. В такой среде злоумышленники чувствуют себя как дома. Именно поэтому Россия стремится перейти на собственные контролируемые сервисы, где реакция на подобное была бы незамедлительной», — подчеркнул Кирьянов.

Ранее сообщалось, что с начала года хакерская группировка Tomiris проводит кибершпионские атаки на государственные структуры в России и странах СНГ, преимущественно на дипломатические учреждения. По оценкам специалистов, с деятельностью злоумышленников столкнулись более тысячи пользователей.

Эксперты отмечают, что основная часть рассылки ориентирована на русскоязычные организации. Управление активностью в ряде случаев осуществляется через Telegram и Discord, что затрудняет выявление подозрительного трафика.