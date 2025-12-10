В Роскачестве рассказали, какие продукты помогут улучшить работу кишечника

Ферментированные продукты, в том числе квашеная капуста и кефир, помогут улучшить работу кишечника и укрепить иммунитет. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

«Квашеная капуста — это кладезь витаминов, особенно витамина С и группы В. Она крайне полезна для микрофлоры кишечника и необходима для его нормальной работы. Кефир, в свою очередь, тоже является ферментированным продуктом, который не только улучшает пищеварение, но и положительно влияет на иммунную систему», — пояснила эксперт.

По ее словам, их можно употреблять регулярно, однако, при этом важно сохранять разнообразие в питании, чтобы организм получал максимум пользы. Сюракшина также посоветовала включать в рацион морскую капусту, которая является источником йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы и обмена веществ.

Диетолог Марина Кузнецова до этого говорила, что правильное питание, которое войдет в образ жизни, поможет восстановить микрофлору кишечника. По ее словам, в рационе должны быть продукты с большим количеством клетчатки — гречка, овсянка, а также продукты с пребиотиками (лук, чеснок, яблоки, бананы). Они повысят разнообразие микробиоты, что снизит воспалительные процессы и укрепит иммунитет.

