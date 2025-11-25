Диетолог назвала продукты, которые помогут восстановить микрофлору кишечника

Правильное питание, которое войдет в образ жизни, поможет восстановить микрофлору кишечника. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Марина Кузнецова.

По ее словам, в рационе должны быть продукты с большим количеством клетчатки — гречка, овсянка, а также продукты с пребиотиками (лук, чеснок, яблоки, бананы). Они повысят разнообразие микробиоты, что снизит воспалительные процессы и укрепит иммунитет.

«Микрофлора — это ваш второй мозг. Когда она в порядке, мозг работает быстрее, а настроение стабильнее. Многие пациенты отмечают, что после трех недель нормализации питания уходит хроническая усталость и раздражительность», — сказала Кузнецова.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии и диетологии Пироговского Университета Александр Иванов до этого рассказал «Газете.Ru», что чрезмерное употребление препаратов от изжоги может привести к нарушению микрофлоры кишечника. Длительная изжога является одним из основных симптомов гастроэзофагеальной болезни. При других кислотозависимых заболеваниях симптом беспокоит не постоянно, преимущественно при обострениях заболевания. Чаще всего при изжоге назначают ингибиторы протонной помпы, однако их длительное применение может сопровождаться побочными явлениями.

