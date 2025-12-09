На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума рассмотрит законопроект о закреплении крестов на гербе РФ

«Единая Россия» законодательно закрепит наличие креста на изображении герба РФ
Илья Питалев/РИА Новости

В Госдуме в первом чтении будет рассмотрен законопроект «Единой России», закрепляющий обязательное наличие крестов на изображении государственного герба РФ. Об этом сообщил глава центрального исполкома партии и депутат Государственной думы Александр Сидякин на церемонии гашения памятных марок из серии «Герои Российской Федерации».

Депутат пояснил, что действующий закон «О Государственном гербе Российской Федерации» описывает короны, скипетр и державу, но не фиксирует обязательное наличие крестов. Он отметил, что участившиеся случаи изменения элементов герба — когда вместо крестов появляются «непонятные ромбики», — вызывают широкий общественный резонанс.

Также, по словам Сидякина, текущий год выявил колоссальный запрос на национальную идентичность.

«Поэтому «Единая Россия» внесла законопроект об уточнении описания герба. Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой», — сообщил он.

Сидякин уточнил, что предлагаемые изменения призваны восстановить историческую справедливость и подчеркнуть роль России в становлении государственности. Он охарактеризовал инициативу как «четкое послание всему миру, что с Россией — Бог», подчеркнув при этом долг перед теми, кто «несет крест борьбы за будущее всей страны».

