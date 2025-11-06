СМИ сообщили о введении в Сингапуре порки как наказания интернет-мошенников

Парламент Сингапура внес поправки в уголовный кодекс о введении обязательной порки палками в качестве наказания для интернет-мошенников. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на старшего министра иностранных и внутренних дел Сингапура Сим Энн.

«Преступники, совершающие мошенничество, определяемое как обман, в основном посредством удаленной связи, будут наказаны как минимум шестью ударами тростью», — заявила она.

Отмечается, что обязательное наказание может быть увеличено до 24 ударов. Инициатива была задумала после того, как в первой половине текущего года зарегистрировали десятки тысяч случаев мошенничества в стране, приведших к убыткам почти в $385 млн.

Незадолго до этого правительство Сингапура приняло закон о защите жертв мошенничества, по которому полиции предоставляется право приказывать банкам ограничивать транзакции по счетам частных лиц в случае подозрения в мошенничестве.

Ранее в России предложили ужесточить наказание за хищения со счетов пожилых людей.