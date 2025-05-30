Следствие просит суд заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову за неуплату налогов

Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с требованием заочно арестовать коуча Инну Тлиашинову по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных структурах.

«Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Тлиашиновой Инны зарегистрирован в суде Москвы. Дата рассмотрения на сегодняшний день не назначена», — сказали агентству.

В конце апреля «Газета.Ru» писала, что на Тлиашинову не зарегистрировано в России ни одной компании.

30 апреля стало известно, что в отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой возбуждено уголовное дело, она объявлена в розыск. По версии следствия, с 2020 по 2022 год коуч недоплатила в бюджет 431 миллион рублей.

Инна Тлиашинова называет себя звездным психологом, коучем и экспертом по подсознанию. Гостям своих семинаров она предлагает решить психологические проблемы и обучиться у нее на психолога с последующей выдачей сертификата «международного образца».

Ранее стало известно, что Тлиашинова выдавала элитный арендованный дом за свой.