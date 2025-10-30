В Москве задержали создателей вредоносного вируса «Медуза»

Сотрудники киберполиции и Росгвардии задержали в Москве и Подмосковье трех хакеров, причастных к разработке и распространению вредоносного программного обеспечения под названием «Медуза». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, трое молодых IT-специалистов создали вирус около двух лет назад и распространяли его через специализированные форумы. «Медуза» предназначена для похищения учетных данных, информации о криптокошельках и других конфиденциальных сведений.

По словам Волк, в мае этого года с помощью разработанного вируса злоумышленники получили доступ к служебным данным одного из учреждений Астраханской области и скопировали их на подконтрольные серверы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных программ). Анализ изъятой компьютерной техники и средств связи хакеров показал, что они разработали и распространяли другое ПО, предназначенное для создания ботнет-сетей, используемых для масштабных кибератак.

В сентябре в Рязани сотрудники полиции задержали хакера, разработавшего вредоносную программу для доступа к банковским данным. С помощью разработанного компьютерного вируса мужчина получил доступ к счетам клиентов одного из российских банков. При этом украденные деньги он выводил через три виртуальных счета, оформленных на жителей Самарской области, Хабаровского края и Республики Татарстан.

Ранее полиция арестовала двух подростков за кибератаку на детские сады.