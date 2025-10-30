На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали создателей вредоносного вируса «Медуза»

МВД: в Москве задержаны трое хакеров, создавших вирус «Медуза»
true
true
true

Сотрудники киберполиции и Росгвардии задержали в Москве и Подмосковье трех хакеров, причастных к разработке и распространению вредоносного программного обеспечения под названием «Медуза». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, трое молодых IT-специалистов создали вирус около двух лет назад и распространяли его через специализированные форумы. «Медуза» предназначена для похищения учетных данных, информации о криптокошельках и других конфиденциальных сведений.

По словам Волк, в мае этого года с помощью разработанного вируса злоумышленники получили доступ к служебным данным одного из учреждений Астраханской области и скопировали их на подконтрольные серверы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных программ). Анализ изъятой компьютерной техники и средств связи хакеров показал, что они разработали и распространяли другое ПО, предназначенное для создания ботнет-сетей, используемых для масштабных кибератак.

В сентябре в Рязани сотрудники полиции задержали хакера, разработавшего вредоносную программу для доступа к банковским данным. С помощью разработанного компьютерного вируса мужчина получил доступ к счетам клиентов одного из российских банков. При этом украденные деньги он выводил через три виртуальных счета, оформленных на жителей Самарской области, Хабаровского края и Республики Татарстан.

Ранее полиция арестовала двух подростков за кибератаку на детские сады.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами