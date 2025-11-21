На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собаки помогли выжить 78-летней пенсионерке, которая заблудилась и провела ночь в лесу

Пенсионерка провела ночь в лесу под Тверью и не замерзла благодаря собакам
Tudoran Andrei/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерку, которая заблудилась в лесу Тверской области и провела там сутки, спасли от холода собаки. Об этом сообщает «Добро.Медиа».

В воскресенье, 9 ноября, 78-летняя Людмила Зуева из поселка Южный отправилась в лес, чтобы погулять с собаками, за которыми ухаживала вместе с соседками. Она планировала потратить на прогулку два часа, но домой так и не вернулась. Сначала родственники и подруги искали ее самостоятельно, а затем подключили полицию и волонтеров отряда «Сова».

Более 15 человек всю ночь прочесывали лес и нашли следы ботинок Людмилы и собак. Но нашел разыскиваемую женщину в своем дворе полицейский, который после дежурства вернулся домой. Он предложил подвезти пенсионерку, но женщина наотрез отказалась садиться в машину незнакомца.

В итоге волонтеры помогли Людмиле добраться до штаба, где ее ждали сын и подруги. Женщина рассказала, что ночью заблудилась в сумерках, но собаки помогли ей не замерзнуть. Ближе к рассвету она смогла выйти из леса самостоятельно.

Ранее семья с четырьмя детьми пропала в тундре из-за сломавшегося ледохода.

