Названы основные ошибки при составлении брачных договоров

Под брачным договором на законодательном уровне (ст. 40 СК РФ) признается соглашение между действующими супругами либо гражданами, которые только собираются узаконить свои отношения, в соответствии с которым определяются их имущественные права, а также обязанности в браке и на случай его развода, рассказал «Газете.Ru» руководитель компании «Панфилов и партнеры», адвокат Алексей Панфилов.

«Подобного рода договорные отношения между мужем и женой могут оформляться в любой момент, вплоть до даты похода в ЗАГС до момента расторжения брака.

Важно знать: брачный договор обязательно оформляется в письменной форме и должен быть заверен у нотариуса. Только в этом случае этот документ имеют юридическую силу», — объяснил он.

К сожалению, по словам адвоката, большинство нотариусов навязывают свой стандарт (шаблон) такого рода соглашения, который не всегда отвечает интересам одного из супругов.

«Нотариус может предложить супругам прописать документально наиболее частые варианты решения проблем, чтобы в дальнейшем не возникало споров. Как правило, все работают по уже готовому шаблону, поскольку семьи редко вносят свои индивидуальные правки. Тем не менее, грамотно и с учетом изменений в законодательстве брачный договор сможет оформить только семейный юрист, который учтет интересы всех сторон», — заявил он.

Как правило, документально в договоре фиксируются несколько основных пунктов.

Имущественные отношения. Многие в браке либо до его оформления хотят указать в брачном договоре, что конкретно достанется каждому в случае развода: будет ли собственность, приобретенная супругами, совместной, долевой или раздельной.

Права и обязанности мужа и жены. Согласно ст. 89 СК РФ, супруги должны поддерживать друг друга материально. Как пример, в договоре можно прописать индивидуально условия по содержанию неработающего супруга: алименты жене, которая занята ребенком, выплаты нетрудоспособному супругу.

Участие в доходах и расходах семьи в целом и друг друга раздельно. Например, можно указать порядок уплаты арендной платы за жилье, кто несет расходы за проведение семейного отпуска и как распределяются расходы от семейного бизнеса.

«Некоторые пункты на законодательном уровне не могут быть включены в такой документ, так как нарушают права одного из супругов. Это определено в п.3 ст.42 СК РФ. Закон говорит о том, что брачным договором нельзя: ограничивать право- и дееспособность супругов в отношении возможности обращения в суд с целью защиты своих интересов; регулировать отношения в семье между мужем и женой, а также относительно воспитания детей; ограничивать права нетрудоспособного нуждающегося в материальной помощи супруга относительно получения средств на содержание; прописывать условия, которые противоречат нормам Семейного кодекса и ущемляют положение одного из супругов», — рассказал адвокат.

Брачный договор также не предполагает возможность указания в нем разделения обязанностей относительно решения бытовых вопросов. То есть, нематериальные блага, которые являются неотчуждаемыми, не будут зафиксированы в письменной форме. Супруги не смогут прописать в таком документе, кто будет отвечать за готовку, уборку и уход за детьми.

«Однако, необходимо отметить подчеркнуть, что в соответствии с семейным кодексом кредитные обязательства при разводе распределяются поровну в равных долях в судебном порядке (ч.3 ст. 39 СК РФ). Поэтому, данный вопрос можно также предусмотреть в брачном договоре, если один из супругов взял деньги в долг или оформил кредит без письменного скажем согласия одного из супругов, то это обязательство при разводе остается на нем кто принял это долговое обязательство.

Брачный договор можно расторгнуть либо изменить его положение в любой момент, пока супруги не обратились к процедуре расторжения брака», — резюмировал он.

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